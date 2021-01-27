MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu yakalandı
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu yakalandı

27.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:01
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişi, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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