Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubunun Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubunun Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.

(Şener Urfa/İHA)

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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