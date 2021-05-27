Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubunun Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubunun Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.
(Şener Urfa/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı