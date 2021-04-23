MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız sürdüğü belirtilerek, "İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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