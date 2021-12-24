Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 şüpheli yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 şüpheli yakalandı
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan 7'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu belirlendi.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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