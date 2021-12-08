Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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