Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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