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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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