Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 6 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 6 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne Meriç'te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş