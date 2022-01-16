MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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