MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan 'cezalandırma operasyonları'na ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama Açıklaması

 Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: '(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

title