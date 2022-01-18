Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı - Haberler
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Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Edirne'de görevli Hudut Kartalları, ülkeden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden 4'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.

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AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Milli, Güncel, Haber

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