Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Edirne'de görevli Hudut Kartalları, ülkeden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Bu kişilerden 4'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...
Erdoğan: "Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi milletimizi derinden yaralamaktadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.