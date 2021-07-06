MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi, 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi, 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı