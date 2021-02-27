MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandı
27.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:19
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK'lı 3 teröristin yakalandığını duyurdu.
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK'lı 3 teröristin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı