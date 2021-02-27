MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandı
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandı

27.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:19
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK'lı 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK'lı 3 teröristin yakalandığını duyurdu. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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