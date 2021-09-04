MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı - Haberler
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