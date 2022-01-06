Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şüphelilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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