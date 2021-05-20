MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesinin Edirne'nin Meriç ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesinin Edirne'nin Meriç ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne Meriç'teki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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