MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu. 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Uzunköprü'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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