MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı - Haberler
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ, diğeri PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ, diğeri PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ANKARA, -


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