MSB: Yükümlülerimizden 23'ünde koronavirüs tespit edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Burdur 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'na yeni katılan yükümlülerden 23'ünde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Burdur 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'na yeni katılan yükümlülerden 23'ünde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Burdur 58'nci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'na yeni katılan yükümlülerde koronavirüs tespit edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı/Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23'ünde COVID-19 vakası tespit edilmiş, söz konusu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler 12 Temmuz 2020 tarihinde KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA