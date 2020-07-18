MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir alçak tuzağının daha komandoların dikkati sayesinde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandoların, telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcıyı belirleyerek imha ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA