05.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:30

MSB: "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA