MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor
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MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinin yol kontrol noktalarında arama- tarama faaliyetlerine devam edildiği açıklandı.

26.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:43
MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca  '' bölgesinin yol kontrol noktalarında arama- tarama faaliyetlerine devam edildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı Bölgesi'nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçlarda yapılan arama-Mehmetçiğin çay ikramı

-Detay

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA
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