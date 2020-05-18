MSB: "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB'ın (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık)...
MSB: "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB'ın (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi.
18.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:42
MSB: "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB'ın (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA