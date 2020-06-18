MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
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MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında ATAK helikopterleri tarafından terör hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı.

MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
18.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında ATAK helikopterleri tarafından terör hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği, yerli üretim taarruz helikopteri ATAK'lar tarafından yeni terör hedeflerinin vurulduğu bildirildi.

Paylaşımda, ATAK helikopterlerinin bölgedeki terör hedeflerini vurduğu görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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