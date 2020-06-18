MSB: " Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor" MSB: " Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor" Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Kaplan' operasyonundan yerli üretim taarruz ATAK helikopterlerinin terör hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaştı.

MSB: " Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Kaplan' operasyonundan yerli üretim taarruz ATAK helikopterlerinin terör hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından paylaşılan görüntülerde "Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA