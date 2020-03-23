MSB: "Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık... MSB: "Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.

MSB: "Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır." - ANKARA Kaynak: İHA