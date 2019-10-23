MSB: "Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."

23.10.2019 12:05

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA