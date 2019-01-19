Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada yeni askerlik sitemiyle ilgili çalışmalarda sona gelindiği ve konunun Cumhurbaşkanının onayına sunulacağı söylendi.

Bakanlık konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

15 BİN 213 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

"FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor.

SOÇİ MUHTURASI UYGULAMASI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.

ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULACAK

Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız"

Kaynak: AA