MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak

MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bakanlığa bağlı müzelerin ve müze gemilerin 13 Eylül'e kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bakanlığa bağlı müzelerin ve müze gemilerin 13 Eylül'e kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabında müze ve gemilerde sergilenen eserlere ait fotoğraflara yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında Bakanlığımıza bağlı müzeler ile müze gemiler ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nde de Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sakarya Meydan Muharebesi'nde görev yapan muzaffer Türk komutanların silah, teçhizat ve eşyalarından oluşan 52 tarihi eşya ile askeri kültür varlıkları da ziyaretçiler için sergileniyor."

MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak
MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak
MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak
MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede...
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cimilli İbo Mesut Akusta Davut Güloğlu
Spor Muslera Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:58:04. #1.15#

title