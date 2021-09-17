MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerleri ile bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak.

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerleri ile bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi İşçi alınacak.

MSB'den yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi kadrosu için İşkur üzerinden başvurular yapıldı.

28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.

Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Tunç Soyer Mustafa Demir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Marcao Hamit Altıntop Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Sultan Selim Mansur Yavaş Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 20:40:31. #1.12#