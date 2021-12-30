MSB'ye bağlı ASFAT, Nahçıvan'daki askeri bakım tesisini yenileyecek - Haberler
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MSB'ye bağlı ASFAT, Nahçıvan'daki askeri bakım tesisini yenileyecek

MSB'ye bağlı ASFAT, Nahçıvan'daki askeri bakım tesisini yenileyecek
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı ASFAT AŞ'nin Nahçıvan'daki askeri araç ve silah bakım tesisinin modernizasyonunu sağlayarak güçlendireceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı ASFAT AŞ'nin Nahçıvan'daki askeri araç ve silah bakım tesisinin modernizasyonunu sağlayarak güçlendireceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ASFAT tarafından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ait bakım tesisinde gerekli incelemelerin yapılarak yol haritasının oluşturulduğu belirtildi.

Yenilenecek bakım tesisine ilişkin eksikliklerin belirlenerek Nahçıvan Ordu Komutanlığına sunulduğu ve yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı mutabakatın sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri Mali İş Birliği Anlaşmaları (AMİBA) kapsamında finanse edilecek olan Nahçıvan Askeri Fabrika Donatımı Projesi kapsamında ilgili bakım onarım tesisine yönelik bölüm, kısım planlamaları yapıldı. Tesisin makine, tezgah ve diğer donanımlarının ASFAT tarafından sağlanması konusunda anlaşma sağlandı. Belirtilen projenin Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması öngörülüyor."

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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