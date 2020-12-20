MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi."
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MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi."

20.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:07
MSB:

MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi.

MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Şu an buradasınız: MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi." | Haberler.com Güncel
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