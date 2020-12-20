MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi."
20.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:07
MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi.
MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun