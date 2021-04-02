Yasa dışı yollardan yurda girmek isterken yakalanan 2 şüpheliden birinin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmek isterken Şanlıurfa'da yakalanan 2 kişiden birinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmek isterken Şanlıurfa'da yakalanan 2 kişiden birinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa'daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş