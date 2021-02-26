MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı
26.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:54
MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı.
MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul