MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı
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MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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