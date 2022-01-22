Hatay'da sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 DEAŞ üyesi yakalandı
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Hatay'da yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 DEAŞ üyesi yakalandı.
HATAY (AA) - Hatay'da yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 DEAŞ üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlardaki yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Hatay'da görevli güvenlik güçlerinin yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan iki kişiyi yakaladığı bildirildi. Yakalananların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri