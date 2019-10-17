MSB: "Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır"

17.10.2019 16:45

MSB: "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

(İHA)

Kaynak: İHA