MSB: Yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldığını ve birçok unsurla yangın söndürme çalışmalarına destek sağlandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldığını ve birçok unsurla yangın söndürme çalışmalarına destek sağlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı