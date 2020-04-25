MSB, yabancı ülkelerde görevli Mehmetçiğin ilk iftar görüntülerini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de görevli Mehmetçiğin ilk iftarından görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de görevli Mehmetçiğin ilk iftarından görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yedi iklim, üç kıtada görev yapan kahraman Mehmetçik, Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden kışla yemekhanelerinde ilk iftarlarını yaptı." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uyarak sırayla yemeklerini aldıkları ve "Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun." şeklinde yemek duası ettikten sonra iftar yaptıkları anlar yer aldı.

Kaynak: AA