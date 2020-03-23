MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen... MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Korona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.

MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Korona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir." - ANKARA Kaynak: İHA