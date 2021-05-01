MSB, Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı
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MSB, Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı

MSB, Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım... Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

NASA'nın yarışmasında birinci olmuştu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması düzenlemişti.

Yarışma kapsamında 8 Mart'ta görücüye çıkan ve tamamı astronotlar tarafından çekilen 32 kare, "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesinden oylamaya sunulmuştu.

Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı, finalde astronot Don Pettit'in 2012'de çektiği Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kareyi geride bırakarak birinci seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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