MSB: Van'daki kurtarma çalışmalarına katılacak personeli taşıyan TSK uçağı hareket etti
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MSB: Van'daki kurtarma çalışmalarına katılacak personeli taşıyan TSK uçağı hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'daki arama kurtarma çalışmaları için görevlendirilen AFAD ve jandarma personelini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Van'a hareket ettiğini bildirdi.

05.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:18
MSB: Van'daki kurtarma çalışmalarına katılacak personeli taşıyan TSK uçağı hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'daki arama kurtarma çalışmaları için görevlendirilen AFAD ve jandarma personelini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait uçağın Van'a hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, çığ felaketi nedeniyle kar altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağın Ankara'dan havalandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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