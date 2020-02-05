05.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:13

MSB: "Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA