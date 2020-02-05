MSB: "Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak,...
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » MSB: "Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak,... - Haber

MSB: "Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak,...

MSB: "Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildi.

05.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:13
MSB:

MSB: "Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler