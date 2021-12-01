VAN (İHA) - MSB: " Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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