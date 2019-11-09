MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafoları onarıyor

MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafoları onarıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıldığını duyurdu.

09.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:54
MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafoları onarıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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