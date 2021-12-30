MSB: "Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitimi Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildi" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitimi Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildi"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitiminin Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitiminin Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) bünyesinde öğrenim gören Doktora/Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımıyla 20-24 Aralık 2021 tarihleri arasında Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitimi Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitimi Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildi

Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi! Öğretim görevlisinin sorduğu soru tepkilere neden oldu

Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi! Öğretim görevlisinin sorduğu soru tepkilere neden oldu

 Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB'den aksiyon sahnelerine taş çıkartacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı'na saldıran 8 teröristi anında etkisiz hale getirdi

MSB'den aksiyon sahnelerine taş çıkartacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı'na saldıran 8 teröristi anında etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title