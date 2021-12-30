MSB: "Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitimi Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitiminin Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitiminin Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) bünyesinde öğrenim gören Doktora/Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımıyla 20-24 Aralık 2021 tarihleri arasında Uygulamalı Deniz Hukuku Eğitimi Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığında icra edildi" denildi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
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