MSB: Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır

DİYARBAKIR'da askeri üsse yapılan saldırı girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" denildi.

DİYARBAKIR'da askeri üsse yapılan saldırı girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00.30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı