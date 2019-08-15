MSB: Üs bölgesine saldıran 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

15.08.2019 15:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de üs bölgesine saldırı gerçekleştiren teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Dağlıca'da bir üs bölgemize saldırı gerçekleştiren PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA