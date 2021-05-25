MSB: "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı"
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MSB: "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | 3. Sayfa

- MSB: "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı" Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

- MSB: "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata milli unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor" ifadeleri yer aldı.

MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı'
MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı'
MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı'
MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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MSB: "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı" - Haberler
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