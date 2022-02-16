MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa