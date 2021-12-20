MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. - Haberler
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MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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