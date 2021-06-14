Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı
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Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı - Haberler
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