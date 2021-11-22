MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. - Haberler
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MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB:

MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı.

MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

(İHA)

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