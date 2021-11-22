MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.
MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı.
MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet